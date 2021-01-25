Bir ilişkiye başlarken sevme ve sevilme ihtiyacımızı karşılayacak, duygusal beklentilerimize yanıt verebilecek kişilere doğru eğilim içinde olduğumuz bir gerçektir. Bu her zaman için mümkün olmaz ve mümkün olmadığında bizim en temel ihtiyacımızdan birini karşılamayan durumun içinde kendimizi mutsuz hissederiz.

İlişkilere başlarken ilk olarak bize benzeyen, bizim gibi davranan bize uygun olan bireyleri hayatımıza seçmek isteriz. Aslında aradığımız ruh eşimizdir.

Aradığımız aslında ruh eşimiz!

Astrolojik olarak doğum haritalarımızda Juno kurduğumuz ilişkiler hakkında önemli bilgi aldığımız bir kaynak olarak değerlendirilir.

Bir ilişki için kendimize çektiğimiz kişiler aslında bize benzeyen kişilerdir. Juno ilişkilerde kendimize çektiğimiz kişi hakkında bilgi verici olurken aynı zamanda bir ilişki içerisinde bizim nasıl davranışlar geliştireceğimiz hakkında da önemli ipuçları barındırmaktadır.

Juno’nun burçlarda ifadesi hakkında yazdığım yazılarda bu hafta sırada Boğa burcu yerleşimi var. Juno’nun bu burçta yerleşim tarihlerini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Juno bir haritada Boğa burcu yerleşiminde olduğunda kişisel olarak beslenme, barınma ve sevgi ihtiyacı ilişkileri şekillendiren en önemli durum halini alır. Bu üç ihtiyacın en sağlam ve en güvenilir şekilde karşılanabilmesi kişinin davranışlarının temel kısmını oluşturur. Bu durum kişinin ilişkilere bakış açısı da şekillendirecek ve güdüsel olarak bu yönde davranışlar ortaya koymasına yol açacaktır.

Boğa burcundaki Juno ilişkilerinde, evliliklerinde ve ortaklık üzerine kurulu işbirliklerinde istikrar ve sağlam temeller ister.

Hem fiziksel hem duygusal olarak güvenli alan içinde olma arzusu çok yüksektir. Kişi arzu ettiği bu güvenli alanı sağlamak veya elde edilmiş alanı korumak için gerek evlilik gerek ortaklık gibi ilişkilere karşı tereddüt ve şüphe ile yaklaşır. Koruma ve sağlama alma güdüsünü çok yükselten Juno Boğa burcu yerleşiminde, eş ya da partnerine güvenmek bir ilişkinin en büyük beklentisini oluşturur. Kısa süreli ilişkilerde aradığı güven ve istikrarı bulamayacak olmanın farkındalığıyla, uzun süreli ilişkilere çekilecek olan Juno Boğa burcu kişisi için; Ruh eşi her ne olursa olsun sadakati, bağlılığı, güveni kanıtlanmış olan eş olacaktır.

Arzu edilen partner kendine güvenen, çalışkan olan ve maddi anlamda da hem kendisi hem eşi için güvenlik sağlamaya odaklanan bir kişi halini alır. Ancak gerçekten bu unsurları sağlayabilen kişi ilişkide güvenilir bulunur.

Olumsuz anlamda maddi ve manevi açıdan güven içinde olma ihtiyacının ortaya koyabileceği korku ve kaygılar kişinin ilişkilerinde duygusal bağlar yerine materyalist bakış açısının şekillendirdiği ilişkiler yönünde eğilim yaratabilecektir. Ayrıca en uç anlamda Juno Boğa burcu yerleşiminde olduğunda, maddi anlamda kişinin denge bulmasını zorlaştıracak, istikrar sağlaması konusunda uğraş vermesi gerekecek yönde eş ya da ortaklıklar içeren durumlar çerçevede oluşturabilir.

Boğa burcundaki Juno huzur ve sükûnet ister. Bu yüzden ilişkinin ahenk içinde olması çok önemlidir. Barış ve anlaşma içinde olmanın getireceği güvenliği, rahatlığı, sakinliği ve arzuladığı sahiplenilme duygusunu tamamlayabilen bir eş onun ruh eşi olabilecektir.

Haftanın günlerine göre baktığımızda;

25 Ocak Pazartesi günü dışa dönük ve enerjik bir yapı çizebileceğimiz gün genelinde duygusal ilişkilerimizde sorunlarımızı çözmek, karşılıklı konuşmalar yapmak yönünde destekleyici enerjiler var, değerlendirebiliriz.

dışa dönük ve enerjik bir yapı çizebileceğimiz gün genelinde duygusal ilişkilerimizde sorunlarımızı çözmek, karşılıklı konuşmalar yapmak yönünde destekleyici enerjiler var, değerlendirebiliriz. 26 Ocak Salı günü ilişkiler, evlilik ya da ailevi konuların öne çıkacağı bir gün bizi bekliyor olabilir. Önemli sorumluluklar almak ya da görevlerimizin hatırlatılması ile karşılaşabiliriz. Fedakârlık yapmak, koruyucu olmak gerekebileceğini bilerek duygusal anlamda diğer kişilere destek verebilir ve destek alabiliriz.

ilişkiler, evlilik ya da ailevi konuların öne çıkacağı bir gün bizi bekliyor olabilir. Önemli sorumluluklar almak ya da görevlerimizin hatırlatılması ile karşılaşabiliriz. Fedakârlık yapmak, koruyucu olmak gerekebileceğini bilerek duygusal anlamda diğer kişilere destek verebilir ve destek alabiliriz. 27 Ocak Çarşamba günü ilişkiler açısından zorlu bir gün bizi bekliyor olabilir. İçinde bulunduğumuz koşullara gerçekçi yaklaşmakta fayda var. Aşırı beklentili ya da aşırı duygusal davranışlar içinde olmak bizi duygusal olarak kırılmalar, alınganlıklar içinde bırakabilir, dikkat.

ilişkiler açısından zorlu bir gün bizi bekliyor olabilir. İçinde bulunduğumuz koşullara gerçekçi yaklaşmakta fayda var. Aşırı beklentili ya da aşırı duygusal davranışlar içinde olmak bizi duygusal olarak kırılmalar, alınganlıklar içinde bırakabilir, dikkat. 28 Ocak Perşembe günü özellikle bugün egosal çekişmelere, güç savaşlarına girmemeye dikkat etmekte fayda var. Rekabete açık olan enerjiler bizi tartışmalara çekebilir. Kendimize olan güvenimizi daha ılımlı bir şekilde ortaya koyabilmek ise kazandırır.

özellikle bugün egosal çekişmelere, güç savaşlarına girmemeye dikkat etmekte fayda var. Rekabete açık olan enerjiler bizi tartışmalara çekebilir. Kendimize olan güvenimizi daha ılımlı bir şekilde ortaya koyabilmek ise kazandırır. 29 Ocak Cuma günü gelecek ile ilgili yeni kararlar almak, amaçladığımız şeyleri ortaya koymak için kendimize inancımızın yüksek olacağı Cuma günü, fikirlerimizi, görüşlerimizi ya da beklentilerimizi diğer kişilere açabilir ve yeni fırsatlar ile karşılaşabiliriz.

gelecek ile ilgili yeni kararlar almak, amaçladığımız şeyleri ortaya koymak için kendimize inancımızın yüksek olacağı Cuma günü, fikirlerimizi, görüşlerimizi ya da beklentilerimizi diğer kişilere açabilir ve yeni fırsatlar ile karşılaşabiliriz. 30 Ocak Cumartesi günü akılsal ve mantıksal kararlar almak önemli. İçinde bulunduğumuz durumları değerlendirmeye devam etmek, yeni kararlarımızda esnek olabilmeyi sağlamak önemli olacaktır.

akılsal ve mantıksal kararlar almak önemli. İçinde bulunduğumuz durumları değerlendirmeye devam etmek, yeni kararlarımızda esnek olabilmeyi sağlamak önemli olacaktır. 31 Ocak Pazar günü duygusal olarak aşırı hassas olabileceğimiz bugün, alınganlık ya da kırılganlık içinde olmanın getirebileceği huzursuzluktan kaçınmakta fayda var. Yaratıcılığımızı ortaya koyabileceğimiz işlerimize yönelebilir, ilişkilerimizde de iyimser tarafımızı öne çıkarabiliriz.

Mutlu bir hafta olsun diliyorum, sevgiyle..