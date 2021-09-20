Aradığın mükemmellikse feda etmen gereken şeyler var!

BALIK BURCU DOLUNAYI

Ve aslında belki de yeniay civarındaki o günlerde aldığımız kararlarımız ile yüzleşme zamanlarındayız da diyebiliriz. Hayata geçirmek için bir sürü plan ve proje yapmaya çalıştığımız, akılsal olarak doğru bulduğumuz onca kararımız peki ya gerçekten duygusal olarak bizi tatmin eden kararlar mıydı? İhtiyacımız olan duygusal beklentilerimize ne kadar prim vermiş ve ne kadar onları beslemiştik? Bu dolunay bize beraberinde birçok soru ve bazı değişiklikler getiriyor.

Dolunay süreci daha öncesinde edinilmiş olan gelişmelerin, içinde bulunulan şartların analiz edileceği, son bir hamle ile geleceğe yönelik planların, projelerin elden geçirileceği, işlevsellik açısından sorgulanacağı, düzene konmak isteneceği bir zaman dilimini ifade ediyor. Sistem ve düzenleme anlayışına vurgu yapan Güneş, içinde bulunulan şartları sorgulama, düzene koyma ihtiyacı, rutini oluşturma ve güven temin etme peşinde olma türü isteklere vurgu yaparken Balık burcunda Ay ise arzu ettiğimiz mükemmel forma ulaşmak için kendini feda edecek kadar yüce duyguların etek uçlarında geziniyor.

Bir diğer yandan duyguların derinleşen sularındayız. Ay, Scheat sabit yıldızı ile kavuşum yapıyor. Duygularımızın derin ve sert yüzü ile karşılaşmamızın mümkün olduğunu unutmamakta fayda var. Bu bize duygusal tarafımızda kontrollü olmak yönünde olumlu bir dönüş sağlayacağı gibi duygusal açıdan çalkantılı ve fırtınalı bir ruh hali içinde olabileceğimize de işaret olabilir. Hiçbir şeyi aslında çok da hafife almadığımız ama belki dışa yansıtmaktan çok, iç dünyamızda sarsıntılar yaşadığımız bir süreçteyiz.

Dolunayın yönetici gezegeni Jüpiter Kova burcu ilerleyişinde ve retro hareketinde. Güneş’in yöneticisi Merkür ile uyumlu açıda ilerleyen gezegenin etkisi bizim için bu dolunay sürecinin ilişkilerimiz, iş birliklerimiz, karşılıklı anlaşmalar, el sıkışmalar, ticari kontratlar ve bazı hukuksal konularda yeniden yapılabilecek düzenlemelere, yenilenmelere işaret edebilir. Daha önce çözüme ulaştırmakta zorlandığımız, herhangi bir neticeye vardıramadığımız konuların gündemimizde tekrardan yer alması söz konusu olabilir. Karşılıklı uyum yaratma, orta noktayı bulma yönünde tutumlar sergilemek, pozitif enerji getiren etkiler sorunların çözümü için bir fırsat halini alabilir.

Ülkemiz natal haritasında da etkili bir pozisyon oluşturan 4. ve 10. evler içinde kalan dolunay haritamızın Ay derecesi ile t-kare oluşturuyor. Bu durum stres yaratabilecek bazı etkilerin genel olarak hepimiz üzerinde etkili olacağına işaret ediyor. Halk ve yönetici konumundaki kişiler arasında oluşabilecek, farklı fikirler ve görüşler arasında tırmanabilecek gerilimin sınırlandırıcı, engelleyici etkileriyle karşılaşmanın mümkün olabileceğini göstermekte. Ordu ve polis teşkilatının ön plana çıkacağı, yüksek gerilim içeren durumlar söz konusu. İç ve dış siyasetin aktifleşeceği sinyallerini aldığımız dolunay süreci, yönetim ve muhalefet içinde olan kişileri içine alacak şekilde, adalet ve hukuksal hakların ifade edilmesi arayışı, fikirsel özgürlükler alanında yaşanabilecek anlaşmazlıklar ülke gündeminde yer alacak konular olacak.

Hepimize güzel bir hafta dilerim

Sevgiyle