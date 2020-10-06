Türkiye Aralarında evli çiftler de var: 11 ildeki swinger operasyonunda çok sayıda gözaltı

Aralarında evli çiftler de var: 11 ildeki swinger operasyonunda çok sayıda gözaltı

Türkiye

Aralarında evli çiftler de var: 11 ildeki swinger operasyonunda çok sayıda gözaltı

Adana merkezli 11 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

06 Ekim 2020, Salı 09:49 Son Güncelleme:
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 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin kent genelinde swinger yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığını saptadı.

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 35 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana’da yakalanıp, sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin arasında evli çiftlerin de olduğu görüldü.


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