Türkiye Aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişi gözaltına alındı

Aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs gözaltına alındı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 16:06 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulundu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir.


Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir.

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