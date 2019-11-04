Selin Ciğerci'nin kına gecesinde Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğrafları sonra silmesi ikili arasında bir gerginliğe neden olmuştu.

Instagram hesabından geceye dair kareleri paylaşan ve gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı bütün paylaşımları silen Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'ye kızdığı ve paylaşımları da o nedenle sildiği iddia edilmişti.

"Düğünde bizi birlikte görürsünüz"

Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci şu açıklamayı yapmıştı:

"Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz"

Demet Akalın evine gider gitmez Selin Ciğerci’nin tüm pozlarını sildi. Geceden reklam içerebilecek tüm paylaşımları yok etti.

İddiaya göre Selin Ciğerci’nin kına gecesi organizasyonu için geceyi düzenleyen firmadan 250 bin TL alması Demet Akalın’ı sinirlendirdi.

Demet Akalın nikah şahidi oldu

Selin Ciğerci’nin nikah şahidi olacak olan Demet Akalın’ın gönlünü almaya çalıştığı fakat Akalın’ın 28 Ekim’de gerçekleşecek düğüne katılmayacağı da iddialar arasındaydı.

İddiaların aksine düğüne ailesiyle katılan Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin nikah şahidi de oldu.

Selin Ciğerci: Aramıza kara kedi girdi

Düğün sonrası olaylı geceyle ilgili bir açıklama da Selin Ciğerci'den gelmişti.

"Benim saygım sevgim önce anneliğine. İşini, sanatını, şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok.

Kınada evet bazı üzüldüğü, benim de üzüldüğüm şeyler oldu.

Aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu. Her arkadaşın veya karı kocanın, anne ile çocuğun bile olur böyle şeyler.

Çok normal, belki de nazar değdi ama düzeldi bitti.

İyi ki geldiniz. Şahidim de oldu, beni kırmadı." diyerek aralarında bir sorun olmadığının altını çizdi."

"Starr"

Bugün Selin Ciğerci Demet Akalın'la bir fotoğrafını "Starr" notuyla paylaştı.

Paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi:

- Olan düğüne oldu. Demet Akalın somurttu somurttu gitti.

- Barıştınız sanırım.

- Her daim böle mutlu olun. Dosta düşmana karşı dostluklarınız bir ömür boyu olsun.

- "Sefam olsun çatlayın konuşanlar" pozu.

- Şunu şurayaya koyayım da küs sanmasınlar.





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