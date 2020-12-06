Ekonomi Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Ekonomi

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

06 Aralık 2020, Pazar 09:04 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

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Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.


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