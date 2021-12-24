Aralık ayı enflasyonu için gözler TÜİK’e çevrildi. Kurum tarafından açıklanacak son enflasyon verileri ile 2021 yılının toplam enflasyonu de belli olacak. Memur ve emekli memur maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi durumunda enflasyon farkı kadar zam yansıtılacak. 2022 yılına sayılı günler kala aralık ayı enflasyonunun ne zaman açıklanacağı ve 2021 Aralık enflasyon beklentisi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor…

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu hey ayın 3’ünde bir önceki ayın enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşılıyor. Hem aralık ayı hem de 2021 yıl sonu enflasyon rakamlarının da bir değişiklik olmadığı takdirde 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

2021 ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükselttik." açıklamasında bulunmuştu.

2021 AYLIK ENFLASYON ORANLARI