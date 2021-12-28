Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 2021 yıl sonu enflasyonu da belli olacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 5 oranındaki zammın aynı sıra temmuz-aralık enflasyonunun yüzde 3’ü geçmesi durumunda aradaki enflasyon farkı da zam olarak maaşlara yansıyacak. TÜİK Kasım ayı enflasyonunu yüzde 3,51 olarak açıklamıştı. Şimdi gözler aralık ayı enflasyonuna çevrildi…

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Aylık enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3’ünde açıklanıyor. Bu kapsam aralık ayı enflasyonu da 3 Ocak 2022 Pazartesi saat 10.00’da açıklanacak.

2021 ARALIK AYI ENFLASYONU KAÇ ÇIKAR?

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir.” İfadeleri kullanıldı.

2021 AYLIK ENFLASYON ORANLARI

Ocak 2021: Aylık 1,68- Yıllık 14,97

Şubat 2021: Aylık 0,91- Yıllık 15,61

Mart 2021: Aylık 1,08- Yıllık 16,19

Nisan 2021: Aylık 1,68- Yıllık 17,14

Mayıs 2021: Aylık 0,89-Yıllık 16,59

Haziran 2021: Aylık 1,94-Yıllık 17,53

Temmuz 2021: Aylık 1,80- Yıllık 18,95

Ağustos 2021: Aylık 1,12- Yıllık 19,25

Eylül 2021: Aylık 1,25- Yıllık 19,58

Ekim 2021: Aylık 2,39- Yıllık 19,89

Kasım 2021: Aylık 3,51-Yıllık 21,31



