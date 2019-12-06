Aralık ayı, ihanet ayı: Sadakat dedektifi aşkları bitiriyor

Araştırmalara göre; ayrılıkların çoğu aralık ayında yaşanıyor. İhanetlere de yine en çok aralık ayında rastlanıyor. İngiltere’de bir internet sitesi, saati 60 Sterlin’e (455 TL) ‘sahte sevgili’ hizmeti veriyor. ‘Sadakat dedektifi’ denilen sahte sevgili, kişinin partnerini baştan çıkarmaya çalışıyor. Bu uygulama, son zamanlarda arkadaşlar arasında yılbaşı hediyesi olarak verilmeye başlandı. Şimdiye kadar bu uygulamaya başvuran çiftlerin yüzde 31’i tuzak sevgili yüzünden ayrıldı.

Ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımları

Peki ayrıldıktan sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlara ne olacak? Çoğu çift, ayrıldıktan sonra sosyal medyasında köklü bir temizliğe gidiyor. Hele ki uzun süreli bir ilişkiyse, bu durum biraz daha zorlaşabiliyor.

Modern zaman ilişkilerinde ve evliliklerinde çiftlerin sosyal medya paylaşımları, eski zamanların hatıra albümüne denk geliyor. Ancak çiftler ayrıldığında bu paylaşımlarda kimin hak sahibi olduğuna dair bir düzenleme medeni hukukta yer almıyor.

İtalya Bari’de 55 yaşındaki bir adam, eski sevgilisinden kendisine ait fotoğrafları Facebook’tan silmesini istedi. Yıllar boyu birlikte olan çiftin 36 ayrı albümden oluşan fotoğrafları vardı. Ancak eski sevgilisi bu talebi “Paylaşmadan önce senden izin almıştım” diyerek kabul etmedi. Resmi ihtar gönderse de sonuç alamayan adam, mahkemeye başvurdu. Mahkeme, adamı haklı buldu. Fotoğrafların silinmesine, silinmediği her gün için kadına 2 euro para cezası kesilmesine karar verdi. Karar, çiftlerin dijital paylaşımları için emsal oldu. Hakim, “Birlikteyken izin vermiş olsa dahi ayrıldıktan sonra fotoğraf ve hatıra hakkı bireye aittir” dedi.

Posta.com.tr



