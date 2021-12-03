Ekonomi Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Aralık’ta kiralara ne kadar zam yapılacak?

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Aralık’ta kiralara ne kadar zam yapılacak?

Ekonomi

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Aralık’ta kiralara ne kadar zam yapılacak?

Aralık ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz ay enflasyon aylık bazda yüzde 3,51 artış gösterirken yıllık bazda enflasyon yüzde 21,31 oldu. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Aralık’ta kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı…

03 Aralık 2021, Cuma 10:30 Son Güncelleme:
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2021 Aralık’ta kiralara ne kadar zam yapılacak?” sorusu yanıtını buldu. Kira artış oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Kurum 3 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada Kasım ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. Böylelikle de aralık ayı kira artış oranı belli oldu.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında ekim ayına göre yüzde 3,51, 2020 yılının aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 21,31 ve 12 aylık ortalamalara göre, yüzde 17,71 oranında artış yaşandı.

Buna göre Aralık ayı kira artış oranı da yüzde 17,71 olarak belirlendi.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Kasım ayı kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: Yüzde 17,71

Zam bedeli: 177,1 lira

Zamlı kira bedeli: 1. 177,1 lira

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

 

 

 

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