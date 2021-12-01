Aralık ayının gelmesiyle balık, sofralarda daha çok yer almaya başladı. Buğulama, kızartma ve pek çok farklı şekilde pişirilen balıklar hem lezzetiyle hem de sağlıklı olması nedeniyle aralık ayında daha çok tercih ediliyor. Bu kapsamda da aralık ayında hangi balığın daha lezzetli olduğu ve hangi balığın yenmesi gerektiği sorularının cevapları da sıklıkla araştırılıyor…

ARALIK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Aralık ayının baş aktörü hamsi balığıdır. Havaların soğumasıyla lezzeti daha da artan hamsinin yanı sıra aralık ayında lüfer, uskumru, torik ve palamut balığı da oldukça lezzetlidir. Yine aralık ayında tekir de bol bulunmaktadır.

HANGİ AYDA HANGİ BALIK YENİR?

Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları lüfer, uskumru, istavrit ve palamuttur. Tekir, çinekop, kırlangıç ve kefal ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.

Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Gümüş, tekir, izmarit, hamsi, kalkan, torik, mersin, levrek ve kefal şubat ayında lezzetlidir.

Mart: İzmarit, gümüş, kalkan, mezgit, mezgit, kaya balığı, levrek, kefal ve yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.

Nisan: İzmarit, gümüş, mersin, kalkan, barbun, kefal, levrek ve kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar levrek, kalkan, mercandır.

Mayıs: İzmarit, gümüş, mersin, mercan, levrek, mezgit, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Istakoz, barbun, tekir, levrek, dil balığı, kılıç, pavurya, kırlangıç, iskorpit, karides, mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

Haziran: Akya, mercan, mersin, kaya balığı, orfoz, orkinos ve sardalya bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır.

Temmuz: Çinekop, sardalya, akya, sarıağız, kaya balığı, orkinos, sinarit ve trança, bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir.

Ağustos: Sarıağız, çinekop, kaya balığı, sinarit, sarıkanat ve orkinos lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır.

Eylül: Sardalya ve kılıç ve balıkları hala lezzetlidir. Kolyoz, lüfer, barbun, izmarit, çipura, çinekop, uskumru, kırlangıç ve kılıç eylül ayında da çok bol avlanır.

Ekim: Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Çipura, barbunya, levrek, kılıç, tekir, lüfer, palamut, sardalya, traça ve orfoz çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır.

Kasım: Palamut, lüfer, sarıağız, orfoz, torik, tekir, kefal, uskumru, yayın ve sazan lezzetlidir. Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

Aralık : Lüfer, uskumru, palamut, torik lezzetlidir. Tekir bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.