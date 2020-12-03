Aralık ayında hangi balıklar yenir?

Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Aralık ayında hangi balık yenir merak mı ediyorsunuz? Aralık ayı balıkları haberimizde.

Aralık ayı balıkları

Lüfer

Torik

Palamut

Uskumru

Hamsi

Tekir

Barbunya

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