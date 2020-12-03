Yemek Aralık ayında hangi balıklar yenir?

Aralık ayında hangi balıklar yenir?

Yemek

Aralık ayında hangi balıklar yenir?

Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Aralık ayında hangi balık yenir merak mı ediyorsunuz? Aralık ayı balıkları haberimizde.

03 Aralık 2020, Perşembe 18:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Aralık ayında hangi balık yenir merak mı ediyorsunuz? Aralık ayı balıkları haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Aralık ayı balıkları

  • Lüfer
  • Torik
  • Palamut
  • Uskumru
  • Hamsi
  • Tekir
  • Barbunya
İlgili Haberler
Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Zarafet ve lezzetle gelen medeniyet: Hatay
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Önder Bilen: Doğal mantardan aldığı ilhamla sektörün öncüsü oldu
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rafine şeker tüketmek istemeyenler için şekersiz tatlılar