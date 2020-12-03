Aralık ayında hangi balıklar yenir?
Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Aralık ayında hangi balık yenir merak mı ediyorsunuz? Aralık ayı balıkları haberimizde.
03 Aralık 2020, Perşembe 18:16 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Aralık ayında hangi balık yenir merak mı ediyorsunuz? Aralık ayı balıkları haberimizde.
Aralık ayı balıkları
- Lüfer
- Torik
- Palamut
- Uskumru
- Hamsi
- Tekir
- Barbunya
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