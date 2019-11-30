Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte Aralık ayı sebze ve meyveleri...
Kış mevsiminin habercisi kasım ayı itibariye karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak ve çok daha fazla kış sebzesi pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Aralık ayı sebze ve meyveleri...
Yer elması
Kereviz
Pırasa
Beyaz lahana
Kırmızı lahana
Brüksel lahanası
Pazı
Kırmızı turp
Karnabahar
Havuç
Ispanak
Şalgam
Pancar
Mandalina
Portakal
Greyfurt
Limon
Elma
Armut
Muz
Kivi
Ayva
Nar
Balkabağı
Muşmula
Kestane
Bu haberi de okudularKahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri
Bu haberi de okudular"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (30 Kasım 2019)