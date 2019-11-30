Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte Aralık ayı sebze ve meyveleri...

30 Kasım 2019, Cumartesi 15:50
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Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Kış mevsiminin habercisi kasım ayı itibariye karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak ve çok daha fazla kış sebzesi pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Aralık ayı sebze ve meyveleri...

Aralık ayı sebzeleri

Yer elması

Kereviz

Pırasa

Beyaz lahana

Kırmızı lahana

Brüksel lahanası

Pazı

Kırmızı turp

Karnabahar

Havuç

Ispanak

Şalgam

Pancar

Aralık ayı Meyveleri

Mandalina

Portakal

Greyfurt

Limon

Elma

Armut

Muz

Kivi

Ayva

Nar

Balkabağı

Muşmula

Kestane

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