Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Aralık ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte Aralık ayı sebze ve meyveleri...