Aralık ayında hava hâlâ neden soğumuyor?

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)ı, resmi Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle havaların halen neden ısınmadığı sorusunu cevapladı. WWF'nin açıkladığı verilere göre, 1929-2018 arası ölçülere göre İstanbul’da Aralık ayı sıcaklık ortalaması 8,2 dereceydi ancak İstanbul'un dünkü sıcaklığı 17 derece civarında seyretti, aralık ayı boyunca da hava sıcaklığı hiç beklendiği kadar düşmedi. Kasım ayında da durum çok farklı değildi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2019'un kaydedilen en sıcak 2. veya 3. yılı olarak tarihe geçeceğini duyurmuş, İspanya'nın başkenti Madrid’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nda paylaştığı '2019 Küresel İklim Raporu' ile de küresel ısınma tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne koymuştu.

Buna göre beş yıllık (2015-2019) ve 10 yıllık (2010-2019) süreçlerdeki ortalama sıcaklıklarının bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklar olduğu ifade edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün İklim Durumu açıklamasına göre, 2019 yılında (Ocak-Ekim) küresel ortalama sıcaklık, sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,1 derece üstünde. Isıyı ve karbondioksiti emerek tampon görevinde bulunan deniz ve okyanuslar da küresel ısınmada etkilenirken 2019 yılının bazı aylarında Antarktika buz örtüsünde de rekor düzeyde erime kaydedildi. Eylül 2019’da Kuzey Kutup Denizi buz örtüsündeki erime uyduyla ölçülen ikinci en yüksek erime oldu.1992'de küresel ısınmanın 1800'lerdeki düzeyine kıyasla, 2°C dereceden fazla artmasının önlenmesi hedeflenmişti ancak yapılan araştırmalar, 2°C derece artışın çok yüksek olduğu, artışın 1.5°C derece ile sınırlanması gerektiğini göstermeye başladı.











