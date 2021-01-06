Aralık ayında yağışlar yarı yarıya azaldı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, aralık ayında ülke genelinde alınan yağış miktarı mevsim normallerinin ve 2019 yılı Aralık ayının altında kaldı. Türkiye’de aralık ayında metrekare başına 44,7 milimetre yağış düştü. 2019 yılının aynı ayında metrekare başına düşen yağış miktarı 95,3 milimetre idi. Mevsim normali ise 76,8 milimetre. Böylece 2020 Aralık ayında ülkenin aldığı yağış miktarı normale göre yüzde 42, bir önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 53 azaldı.

Aralık ayı yağışlarında Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde normale kıyasla yüzde 80’in üzerinde azalma meydana geldi. Yağışlar, İzmir ve Antalya sahil kesiminde ise normale göre yüzde 40’ın üzerinde arttı. Tabloya genel olarak bakıldığında, kasım ayı yağışlarındaki azalışın aralık ayında da sürdüğü gözlendi.

İzmir ve Antalya hariç!

Aralık ayında il bazında İzmir ve Antalya haricindeki tüm kentler normalin altında yağış aldı. Metrekare başına Afyonkarahisar 10,3 milimetreyle en az, Antalya ise 183,2 milimetreyle en fazla yağış kaydedilen iller oldu. Mevsim normalleriyle kıyaslandığında yağışta en fazla azalış yüzde 83 ile Afyonkarahisar’da kayıtlara geçti.

Bölgelerde durum

Marmara Bölgesi’nde aralık ayı yağışları normale göre yüzde 47, 2019 yılı Aralık yağışlarına göre yüzde 28 azaldı. Ege Bölgesi’nde ise aralık ayı yağışlarında normale göre yüzde 34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22 düşüş görüldü. Akdeniz Bölgesi’nde söz konusu ayda yağışlar normale göre yüzde 27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57 geriledi.

İç Anadolu Bölgesi’nde ise yağışlar normale kıyasla yüzde 59, 2019 yılı aralık ayına kıyasla yüzde 65 azaldı. Yağışlar, Karadeniz Bölgesi’nde normale göre yüzde 58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 51 düştü. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışların normale göre düşüş oranı yüzde 37, 2019 yılı aralık ayına göre ise yüzde 50 oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin aldığı yağış miktarı da aralıkta normale göre yüzde 32, 2019 yılının Aralık ayına göre yüzde 65 azaldı.

AA