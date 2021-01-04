Ekonomi Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan oldu

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan oldu

Ekonomi

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayına ilişkin tüketici fiyatlarını açıkladı. Buna göre patlıcanın fiyatı artarken portakalın fiyatı düşüş gösterdi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Tüketici fiyatları bazında Aralık 2020'de en yüksek fiyat artışı yüzde 47,92 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 13,09 ile portakal oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patlıcandaki fiyat artışını yüzde 25,62 salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana izledi.

Aralık 2020'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,36 ile yeşil soğan, yüzde 16,67 ile nar ve kabak, yüzde 14,05 ile ıspanak yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,09 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,64 ile kadın kazağı, yüzde 10,81 ile limon, yüzde 8,31 ile çocuk spor kazağı, yüzde 7,27 kadın botu ile izledi.

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