Türkiye Aranan Şahıslar uygulamasıyla 2 bin 398 kişi yakalandı

Aranan Şahıslar uygulamasıyla 2 bin 398 kişi yakalandı

Türkiye

Aranan Şahıslar uygulamasıyla 2 bin 398 kişi yakalandı

Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı duyurdu.

17 Şubat 2022, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İçişleri Bakanlığı; aranan şahısların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 16.02.2022 tarihinde ülke genelinde “Aranan Şahıslar” Uygulaması yapılmıştır.

Yapılan uygulamalarda 6.944 ekip, 21.856 personel görev almış, 2.676 ikamette arama yapılmıştır. Aranan şahıslar uygulaması sonucunda,

-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1.549 şahıs,

-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 242 şahıs,

-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99 şahıs,

-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 32 şahıs,

-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs olmak üzere;

1931’i hükümlü, 467’si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2.398 şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan bu şahıslar arasında Adam Öldürme suçundan 11, Hırsızlık suçundan 302, Yaralama suçundan 282, Cinsel suçlardan 58, Yağma suçundan 29, Dolandırıcılık suçundan 135, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 98, FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 4, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 38, şahıs bulunmaktadır. Ayrıca 2’si çocuk olmak üzere 9 Kayıp Şahıs bulunmuştur.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 7 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 284 adet mermi, 2.960 gr. esrar, 47 gr. eroin, 7 gr. bonzai ve 3.090 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.


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