Aranıyorlardı, cezaevi ziyaretine gidince yakayı ele verdiler!

Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'hırsızlık' suçundan tutuklu olarak bulunan M.B.’nin (24) ziyaretine gelen kardeşi E.B.’nin (21) yapılan sorgusunda Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'dolandırıcılık' suçundan arandığı belirlendi.

Diğer yandan yine aynı cezaevinde 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan hükümlü olarak bulunan S.İ.’nin ziyaretine gelen kardeşi E.İ.’nin (30) yapılan sorgusunda ise ilamat ve infaz bürosu tarafından "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Gözaltına alınan her iki şahısta adli işlemlerinin yapılması için Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine tespit edildi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilenlerden E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.İ. ise tutuklandı.

DHA