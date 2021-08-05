Arap aşı çorbası tarifi ve yapılışı: Arap aşı çorbası nasıl yapılır?

Özellikle Uşak mutfağında karşımızı sıklıkla çıkan Arap aşı çorbası, tavuk ile yapılan enfes bir lezzet. Peki, Arap aşı çorbası nasıl yapılır? Arap aşı çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ARAP AŞI ÇORBASI TARİFİ

Arap aşı çorbası malzemeler

1 adet tavuk göğsü

500 gram un

8 adet ekşi erik

Kuru biber

Tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

20 gram acı biber

Domates salçası

Arap aşı çorbası yapılışı

Tavuğu haşlayıp didikleyin. Erikleri ufak bir tencerede haşlanmaya bırakın. Bir başka tencerede su kaynatıp içine tuz ve unun yarısını ekleyin. Hiç topak kalmayana kadar karıştırdığınız un lapasını geniş bir tepsiye dökün ve soğumaya bırakın. Çorba tenceresinde sıvı yağı kızdırın ve içinde salçayı kavurun. Üzerine 1 litre su ve 5 yemek kaşığı un ekleyin. Haşladığınız eriklerin suyunu da ilave edin. Kuru biberleri ve tavuk etlerini de ekleyip sürekli karıştırarak pişirin. Servis edeceğiniz zaman unlu lapayı baklava şeklinde dilimleyin. Bir kaseye 3-4 parça lapa ve üzerine çorba ekleyin. Kuru biberle sıcak servis edin.



