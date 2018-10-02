Ürdünlü alternatif rock grubu El Morabba3 2009'da kuruldu. Grupla aynı adı taşıyan ilk albüm 2012’de ve ‘Taraf Al Khait’ başlıklı ikinci albümleri ise 2016’da yayımlandı. Arap müziğinden epey uzakta ürettikleri “Arap rock” türüyle coğrafyalarında çok büyük bir hayran kitlesi edindiler, birçok organizasyonda binlerce kişiye çaldılar. El Morabba3 şimdi de Arap rock’ı tanıtmak üzere, 5 ve 6 Ekim’de iki konserle Salon’da olacak. Konserin biletleri satışa çıktı.