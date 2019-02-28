Arap Şeyh tuzağı

Arapça bilen biri kadın üç polise, Arap şeyhlerinin nasıl davrandığı konusunda 3 ay eğitim verildi. Polislerden biri şeyh, diğeri eşi, üçüncü polis ise arkeolog rolünü üstlenerek kaçakçılarla iletişime geçti. Kaçakçılar binlerce tarihi eseri sakladıkları Bağcılar’daki evde suçüstü yakalandı.

FİLM GİBİ OPERASYON

Özel eğitimli 3 polis, tarihi eser kaçakçılarıyla iletişime geçti. Ellerindeki tarihi eserleri Arap şeyhine satarak zengin olma hayalini kuran 2 zanlı, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların yurt dışına satmayı planladıkları mermer mezar steli, heykel parçaları, tarihi objeler ve bin 239 adet sikke ele geçirildi.