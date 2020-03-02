Arap şeyhler için şahin mafyası

Şahin, doğan gibi avcı kuşlar, Arap kültüründe önemli bir yere sahip. Şahin yetiştiriciliği Arap şeyleri arasında bir statü göstergesi. Öyle ki henüz yumurtadayken alınan şahinlerin sadece eğitimi bile milyonlarca dolarlık bir pazarı oluşturuyor. Ancak bu şahin yumurtalarının bulunması hiç kolay değil. O noktada devreye profesyonel yumurta kaçakçıları, yani şahin mafyası giriyor. Bu dünyanın en ünlü ismi ise İngiliz Jeffrey Lendrum. Lendrum, türlü tekniklerle vahşi doğadan kaçırdığı şahinlerle ‘Kuşların Pablo Escobar’ı olarak kötü şöhret edindi.

Ünlü şahin kaçakçısı Jeffrey Lendrum böyle Cristiano yakalanmıştı.

35 yıldır İngiltere, Kanada ve Brezilya’da yakalanan Lendrum (58), Arap şeyhler için çalışıyor. 2010’da şahin yumurtaları kaçırmak için helikopterden sarkan Lendrum’ın yumurtaların yerini nasıl tespit ettiği büyük bir sır.

Tanesi 12 bin dolar

Lendrum, en son 2018’de Heathrow Havalimanı’nda karnına bağladığı 19 yumurta ile yakalandı. 130 bin dolar değerindeki kuş yumurtaları yüzünden yabani hayvan kaçırmaktan 3.5 yıl hapis aldı. Lendrum ve diğer kaçakçılar, dişi yumurtalardan 12 bin, erkek yumurtalardan 6 bin dolar kazanıyor. Bu şahinler eğitildikten sonra katıldıkları yarışlardan sahiplerine 75 bin Sterlin kazandırıyor.

Şahinler belli aralıklarla rutin kontrollerden geçiyor. Şahin hastanesinin bekleme salonunda şahinler için özel tünekler var.

Şahinler için festivaller bile düzenlenen Katar’da tam teşekküllü bir şahin hastanesi var. Burada dünyanın en iyi şahin uzmanları, en ileri teknolojik cihazları kullanılıyor.

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