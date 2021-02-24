Uzun süre dayanıklılığıyla bilinen arapsaçı çiçeği bulunduğu ordama güzellik katıyor. Peki, arapsaçı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Arapsaçı çiçeği hikayesi nedir?

ARAPSAÇI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Arapsaçı çiçeğinin yetişeceği ortamın nemli olması gereklidir. Genellikle rutubetli ve nemli ortamları seven arapsaçı çiçeği bu ortamlarda daha verimli bir şekilde büyüme göstermektedir. Yetiştirilme ve büyüme aşamasında bitkinin su ihtiyacı yeterince karşılanmalıdır. Arapsaçı çiçeği susuz kalmaya başladığından en fazla 3 gün sonra tepkime vermeye başlar. Yani yaprakları cansızlaşmaya, sararmaya başlar. Yaz döneminde en az haftada 3 defa sulanması gereklidir. Kış döneminde ise haftalık olarak 1 defa su vermeniz yeterli olacaktır. Sulama yaparken mümkünse suladığınız günlerin kaydını tutmanız, çiçeğinizin daha verimli bir şekilde büyümesine ve gelişmesine olanak sağlar.

Arapsaçı çiçeği her tür toprakta yetişebilmektedir. Herhangi bir toprak seçme durumu söz konusu değildir. Eğer toprağınızın içinde perliti kullanırsanız, toprağınızın içinde kalan arapsaçı çiçeği kökleri daha iyi bir şekilde hava alır ve yerleşir. Saksı olarak her zaman yuvarlak ve geniş saksılar tercih etmeniz gereklidir. Yine saksı değişimi yaparken bu tür saksı seçimi yapmanız arapsaçı çiçeğiniz için faydalı olacaktır. Arapsaçı çiçeğinizin bakımını ve saksı değişimini arapsaçı çiçeğinizin köklerini zedelemeden diğer saksıya geçirmeniz gereklidir. Eğer çiçeğinizin kökünü zedelerseniz, çiçeğiniz yaşamsal fonksiyonlarını kaybedebilir. Askı yöntem ile saksınızın yapraklarının yere değmemesini sağlayabilirsiniz. Güneş almayan ortamlarda yetiştirmeniz gerekmektedir. Güneş ışınlarının çiçeğinize etki etmesi yapraklarının solmasına neden olabilmektedir. Arapsaçı çiçeğinizi çoğaltmak isterseniz, kökünden bir kısmını ayırıp farklı bir saksıya dikerek çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Hassas bir çiçek olduğu için bu işlemi dikkatli bir şekilde yapmanız gereklidir. Eğer bu hususlara dikkatli bir şekilde uygularsanız, sağlıklı ve uzun ömürlü bir arapsaçı çiçeğine kavuşabilirsiniz. Dilerseniz ofisinizde, dilerseniz de evinizde bakabileceğiniz arapsaçı çiçekleri bulunduğu ortamları renklendirecek, farklı bir atmosfer sağlayacaktır.



