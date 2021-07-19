Pek çok hastalık ve sağlık sorunu konusunda iyileştirici bir etkisi olduğu bilinen Arapsaçı otu, tıp dünyasında da önemli bir yere sahiptir.

ARAPSAÇI OTU NASIL PİŞİRİLİR?

Aşamalı olarak gerekli malzemeleri ele almak suretiyle Arapsaçı otunu pişirmek ve lezzetli bir şekilde tüketmek mümkün.

- Öncelikle arapsaçı otunun saplarını kesmek suretiyle yeşil kısımları ayrılmalı ve dikkatli bir şekilde yıkanmalıdır.

- Ardından taze soğanları halka şeklinde doğranır.

- Zeytinyağı tavada ısıtılması ile beraber soğanlar kavrulmalıdır. - Arapsaçı otunu eklemek suretiyle, tuzu da ekleyerek yaklaşık olarak 20 dakika boyunca kaynatılmalıdır.

- Terbiye etmek için birkaç dakika sonra limon suyu eklenebilir.

- Bu şekilde ocaktan alarak servis etmeye başlanabilir.

Oldukça kolay bir şekilde hazırlanabilecek olan arapsaçı otu, özellikle zeytinyağı ile beraber harika bir lezzet ortaya çıkarmaktadır. Özellikle yanına hazırlanacak olan güzel bir pilav ile beraber, muhteşem bir sofra kültürü elde etme şansı yakalanır.

ARAPSAÇI OTU NEREDE KULLANILIR?

Arapsaçı otunun günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanı olduğunu ifade etmek mümkün. Endüstri alanında oldukça fazla değerlendirilen bir ot olması ile beraber, özellikle insan sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle kökü almak suretiyle özel üretimden geçilerek, turşu halinde kullanılan bir ot türüdür. Aynı zamanda bir miktar arapsaçı otunun suda kaynatmak suretiyle bitki çayı olarak da tüketmek mümkün. Tabii sebze kavurması olarak tüketilebilecek olan Arapsaçı otu, özellikle zeytinyağlı şekilde pişirilerek güzel bir yemek biçiminde değerlendirilir. Kişisel isteklere bağlı olarak salatalık olarak da kullanılan önemli doğal bitki kaynakları arasında yer alıyor.

ARAPSAÇI OTU FAYDALARI NELERDİR?

Arapsaçı otunun insan sağlığı için birçok değişik fayda sunduğu biliniyor. Özellikle dengeli ve düzenli olarak değişik yöntemler üzerinden tüketildiği takdirde, bazı hastalıklar için iyileştirici bir etki sağlamaktadır.

- Kas ve kemik ağrılarına iyi gelir.

- Baş ağrıları için önemli bir yer tutar.

- Genelde bağırsakları rahatlatıcı bir etki sağlar.

- Midedeki asit miktarını düzenler ve dengeler.

- Aynı zamanda emziren anneler için süt miktarını önemli oranda dengeler.

- Kornea ya da retina ile beraber göz sağlığı açısından destekleyicidir.

- Göğsü yumuşatır ve öksürük giderici bir etki sağlar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallere karşı önemli bir savunma mekanizması geliştirir.

Değişik kullanım yöntemleri ile beraber, yukarıdaki faydalarından yararlanmak için arapsaçı otunun tüketmek mümkün. Elbette bunu gerçekleştirirken dengeli ve düzenli bir şekilde sağlamak büyük bir öneme sahiptir. Böylece salatalarda ya da haşlamak ile kavurmak suretiyle, birçok değişik alanda sağlık açısından değerlendirilebilir.

ARAPSAÇI OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Arapsaçı otunun belirgin şekilde öne çıkan herhangi bir zararı ya da yan etkisi bulunmadığı biliniyor. Tabii her türlü ot türünde olduğu gibi aşırı tüketim ile beraber bazı sorunlar yaşanabilir. Özellikle mide rahatsızlıkları ve mide bulantısı gibi durumlar söz konusu olabilir. Diğer yandan alerjik reaksiyonu olan kişilerin de aşırı tüketmemesi gerektiği önemli bitki kaynakları arasında yer alıyor. Bunun dışında farklı kullanım yöntemleri üzerinden tüketmek için, dengeli bir şekilde Arapsaçı otunu değerlendirmek mümkün.

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