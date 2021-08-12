Dizide Aras Aydın (Alp) ve Dolunay Soysert'in (Seylan) özel olarak seslendirdiği şarkılar, dizi severleri şaşırttı. Aydın ve Soysert'in seslendirdiği şarkılar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Aydın, ilk bölüme özel "Geceler Düşman" adlı şarkıyı seslendirirken, Soysert ise "Artık Sevmeyeceğim" isimli şarkıyı seslendirdi.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.