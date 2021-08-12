Magazin Aras Aydın ve Dolunay Soysert'ten şarkı sürprizi

Aras Aydın ve Dolunay Soysert'ten şarkı sürprizi

Magazin

Aras Aydın ve Dolunay Soysert'ten şarkı sürprizi

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer aldı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 17:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dizide Aras Aydın (Alp) ve Dolunay Soysert'in (Seylan) özel olarak seslendirdiği şarkılar, dizi severleri şaşırttı. Aydın ve Soysert'in seslendirdiği şarkılar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Aydın, ilk bölüme özel "Geceler Düşman" adlı şarkıyı seslendirirken, Soysert ise "Artık Sevmeyeceğim" isimli şarkıyı seslendirdi.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Masum değiliz
Filiz Özkol
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
İyi şeyleri atlamayalım
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Emeğe saygı
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
9 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
9 Ağustos haftasına astrolojik bakış: Hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Acun hiç firar etmedi ki...
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Kaotik dönemler cinsel hayatımızı da etkiliyor
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' 'Evet, sen kurtaracaksın!'
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şeyma Subaşı, çimlerin üzerin siyah bikinisiyle poz verdi