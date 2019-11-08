Son zamanlarda yıldızı parlayan oyuncular arasında bulunan oyuncu Aras Bulut İynemli, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

İynemli'nin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte o fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

- Yahu bu ne kalp krizi sebebisin

- Bu kadar cool olmasan abi sokağa çıkamıyoruz.

- En karizmatik adam.

- Yürüyen karizma.

- Ve Tanrı adamı yarattı.

- Kalbimi buraya bırakıyorum.

- Allahım vursunlar ama şu fotoğrafa bakarak öleyim.

- Yemin ediyorum kıyamet yaklaşıyor.

- Nazar değecek dua edin.

Başrolünü Aras Bulut İynemli’nin çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur ile paylaştığı duygusal sahneleri ile konuşulan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi üç günde 615 bin 411 kişi tarafından izlenerek rekor kırmıştı.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı Güney Kore yapımı ‘Miracle in Cell No. 7’ adlı yapımdan uyarlanan filmin tanıtım videosu 4 milyondan fazla izlenmişti.





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