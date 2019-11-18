Aras Bulut İynemli şoka girdi

Aras Bulut İynemli, önceki akşam kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal ile Arnavutköy'de bir Restoran çıkışı görüntülendi. Karşısında basın ordusunu gören İynemli'nin, şaşkınlığı fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Yamaç’ı Aras Bulut İynemli, eski futbolcu Erhan Önal’ın Mine Baysan’dan olan oyuncu kızı Bige Önal ile 2015’te aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin bir dönem ayrıldıkları iddia edilmişti. İddiaların ardından film galasına el el gelen genç aşıklar dedikoduların gerçek olmadığını gözler önüne sermişti.

Aras Bulut İynemli’nin oynadığı ‘Çukur’ dizisi tatile girince çiftin evlilik yolunda ilk adımı atacağı ve nişanlanacağı konuşuluyordu.

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