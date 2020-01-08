Aras Bulut İynemli'den evlilik açıklaması
Bige Ünal ile uzun süredir aşk yaşayan Aras Bulut İynemli, 'Biz Böyleyiz' filminin galasına katıldı. Aras Bulut, evlilikle ilgili soruya cevap verdi.
Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile 'Biz Böyleyiz' filminin galasına katıldı. Yakışıklı oyuncu, "2020'de evlilik var mı?" sorusuna, "2020'ye Paris'te girdik. Evlilik bir karardır. Karar verince zaten sizin de haberiniz olur" cevabını verdi.
Paris'te aşk tazelediler
2019 yılını başrolünde yer aldığı 'Çukur' dizisi ve '7. Koğustaki Mucize' filmindeki başarılarından dolayı güzel geçiren Aras Bulut İynemli, 2020 yılına Bige Önal ile Paris'te girmişti. Paris'in çeşitli yerlerinde birbirine güzel pozlar veren ikili, bu anlarını Instagram hesaplarından paylaşmıştı.