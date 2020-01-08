Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile 'Biz Böyleyiz' filminin galasına katıldı. Yakışıklı oyuncu, "2020'de evlilik var mı?" sorusuna, "2020'ye Paris'te girdik. Evlilik bir karardır. Karar verince zaten sizin de haberiniz olur" cevabını verdi.

Paris'te aşk tazelediler

2019 yılını başrolünde yer aldığı 'Çukur' dizisi ve '7. Koğustaki Mucize' filmindeki başarılarından dolayı güzel geçiren Aras Bulut İynemli, 2020 yılına Bige Önal ile Paris'te girmişti. Paris'in çeşitli yerlerinde birbirine güzel pozlar veren ikili, bu anlarını Instagram hesaplarından paylaşmıştı.