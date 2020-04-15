Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi. Neymar, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!" diyen futbolcuya Aras Bulut İynemli'den teşekkür gecikmedi.

'Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim'

Genç oyuncu Instagram sayfasında "Teşekkürler! Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınladı.







