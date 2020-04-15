Magazin Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

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Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

PSG'nin yıldızı, Aras Bulut İynemli'nin Memo karakterini canlandırdığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izleyen ağladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncudan Neymar'a sosyal medya üzerinden teşekkür geldi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 12:05 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi. Neymar, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!" diyen futbolcuya Aras Bulut İynemli'den teşekkür gecikmedi.

'Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim'

Genç oyuncu Instagram sayfasında "Teşekkürler! Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınladı.


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