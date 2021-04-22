Dört sezondur ekranda izleyiciyle buluşan Çukur dizisi, mayıs ayında final yapmaya hazırlanıyor. Çukur dizisinde her hafta yaşanan ayrılıklar izleyicileri ekran başında üzse de diziyi 4 sezondur başarılı bir şekilde sırtlanan Aras Bulut İynemli, teker teker diziden giden arkadaşlarıyla son pozlarını paylaşıyor

ARAS BULUT İYNEMLİ’DEN VEDA PAYLAŞIMI

Mayıs sonunda bitmesi planlanan Çukur dizisi, finale doğru yürürken karakterlere de tek tek veda etmeye başladı izleyici. Her bölümde bir kişinin öldüğü dizide, bu haftaki son bölümde ise Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak diziden ayrıldı.

Karakterinin ölmesiyle diziden ayrılan Genco Özak ile Aras Bulut İynemli, dizinin setinde bir fotoğraf paylaşarak arkadaşını uğurladı. İynemli yaptığı paylaşıma ise, “Gencommm” notunu düştü.







