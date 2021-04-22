Magazin Aras Bulut İynemli'den veda pozu

Aras Bulut İynemli'den veda pozu

Magazin

Aras Bulut İynemli'den veda pozu

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli diziden ayrılan arkadaşı Kulkan karakterine hayat veren Genco Özak’la veda pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

22 Nisan 2021, Perşembe 11:50 Son Güncelleme:
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Dört sezondur ekranda izleyiciyle buluşan Çukur dizisi, mayıs ayında final yapmaya hazırlanıyor. Çukur dizisinde her hafta yaşanan ayrılıklar izleyicileri ekran başında üzse de diziyi 4 sezondur başarılı bir şekilde sırtlanan Aras Bulut İynemli, teker teker diziden giden arkadaşlarıyla son pozlarını paylaşıyor

ARAS BULUT İYNEMLİ’DEN VEDA PAYLAŞIMI

Mayıs sonunda bitmesi planlanan Çukur dizisi, finale doğru yürürken karakterlere de tek tek veda etmeye başladı izleyici. Her bölümde bir kişinin öldüğü dizide, bu haftaki son bölümde ise Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak diziden ayrıldı.

Karakterinin ölmesiyle diziden ayrılan Genco Özak ile Aras Bulut İynemli, dizinin setinde bir fotoğraf paylaşarak arkadaşını uğurladı. İynemli yaptığı paylaşıma ise, “Gencommm” notunu düştü.



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