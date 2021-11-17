Aras Kargo Beşiktaş’ın resmi taşıma sponsoru oldu

Beşiktaş ve Aras Kargo arasında imzalanan taşıma sponsorluğu anlaşması 17 Kasım 2021 Çarşamba günü düzenlenen bir törenle kamuoyuna duyuruldu. Sponsorluk anlaşması Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın’ın attığı imzalarla resmen yürürlüğe girdi. İş birliği kulübün ve tüm grup şirketlerinin gönderilerinin yanı sıra Beşiktaş taraftarlarının yoğun alışveriş yaptığı Kartal Yuvası e-ticaret sitesinin gönderilerini de kapsayacak.





İmza töreninde konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Aras Kargo olarak spora ve futbolumuza farklı alanlarda desteğimizi sürdürüyoruz. Türk sporunun en önemli değerlerinden ve Türkiye’nin en büyük markalarından biri olan Beşiktaş’ın kargo iş ortağı olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Günümüz futbolu açısından zamanın doğru kullanımının ve organizasyonun ne kadar değerli olduğu bilinen bir gerçek. İmza attığımız iş birliğinin bu yönden Beşikaş’a büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu seven ve destekleyen bir markayız. Bu nedenle farklı branşlarda ve farklı şekillerde Türk sporuna sunduğumuz desteği sürdüreceğiz. Yine bu yıl yapmış olduğumuz TFF iş birliği kapsamında temassız teslimat vurgusu ile Türkiye Kupası’ndaki topları ve kupayı sahaya taşıyarak futbol sahalarında daha fazla görüneceğimizin sinyalini vermiştik. Bu yöndeki çalışmalarımız Beşiktaş ile yaptığımız bu önemli iş birliği sayesinde ivme kazanmış oldu.

Beşiktaş’a ve taraftarına şampiyonlara yakışır hizmet

Utku Ayyarkın, “Son birkaç yılda teknolojiye ve operasyonel verimliliğe yaptığımız yatırımlar hem hız hem de müşteri memnuniyeti yönünden bizi yeni bir konuma taşıdı. Bir günde uğradığımız adres sayısı tüm bu yatırımlarımız sayesinde 500 binlerden 2 milyonun üzerine çıktı. Bu süreçte bir operasyon şirketinden teknoloji şirketine evrildik. Özellikle otomasyon yatırımlarıyla kapasitemizi 3 kat artırdık. 16 binden fazla çalışanımızla Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Bu anlaşmayla birlikte Beşiktaş’ımıza ve Kartal Yuvası’ndan alışveriş yapan Beşiktaş taraftarlarına şampiyonlara yakışır bir hizmet sunacağız. Her iki taraf için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak mevcut sponsorlarımızla kurumsal ortaklığımızı sürdürmeye devam etmekle birlikte yeni sponsorlarımızla birlikte güçlenmeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünün farkında olan Aras Kargo ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz. Siyah Beyaz gönderilerimizi Aras Kargo’ya emanet ediyoruz. Geçtiğimiz sezon şampiyonu olduğumuz Ziraat Türkiye Kupası maçlarımızın futbol toplarını da sahaya Aras Kargo getirmişti. Birlikteliğimizin nice başarılarla taçlanmasını diliyor resmi taşıma sponsorumuz olan Aras Kargo’ya Beşiktaş ailesine hoş geldiniz diyoruz” diye konuştu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ise, “Tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde kargoculuğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etmiş olduk. Evlerimizden çıkamadığımız o günlerde ihtiyaçlarımızı kargo çalışanlarının kuryeleri aracılığıyla karşılayabildik. Tekrar tüm kargo kuryeleri emektarlarına teşekkür ediyoruz. Kapasitesini ve teknolojisini geliştiren Aras Kargo’ya Beşiktaş Jimnastik Kulübü gönderilerini emanet ediyoruz. Taraftarlarımızın online Kartal Yuvası alışverişlerinin de ulaştırıcısı yine Aras Kargo olacak. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.