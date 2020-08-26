Ekonomi Aras Kargo'nun hisselerinin yüzde 80'i yabancı ortağa gitti

Aras Kargo'nun hisselerinin yüzde 80'i yabancı ortağa gitti

Ekonomi

Aras Kargo'nun hisselerinin yüzde 80'i yabancı ortağa gitti

Aras Kargo'da Avusturyalı ortakların hisse payının artılması yönünde karar verildi.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 09:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Austrian Post'un hissesini yüzde 80'e çıkartan satış, bugün resmi olarak tamamlandı.

Buna göre, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, Aras Kargo'da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu'nda görev yapacak. Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son 3 yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Cavid Bey’in idamı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
COVID-19’dan daha tehlikeli!
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
10 adımda ev almak
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yarım gün çalışan yeni anneye en az 5.244 TL