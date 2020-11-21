Özel Demiderm Polikliniği Saç Ekim Direktörü ve Yöneticisi Yasemin Gülgör, saç ekimi yapılacak sağlık kuruluşunu seçerken iyi fiyat ve yapılan reklamlara inanılmamasını, mutlaka sağlık kuruluşunun daha önceki yaptığı saç ekimlerinin incelenmesi ve operasyonu gerçekleştiren ekibin sağlık merkezinin kendi ekibi olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Özgüveni geri geldi

Manisa’da yaşayan 38 yaşındaki Zeki Yürük’ün saçları 27-28 yaşlarında dökülmeye başladı. 4 yıl önce İstanbul’dan Manisa’ya yerleştiğini hatırlatan Zeki Yürük, “Saç ekimi yapıp yaptırmama konusunda çok kararsızdım. Çevremde olumsuz örnekler vardı. Bir arkadaşım Yasemin Hanım ile tanıştırdı.

Kendisi bana daha önce ekim yapan kişilerin fotoğraflarını gösterdi. Bir gün kendisi ile görüşmeye geldik. Saç ekimi için değil, sadece bilgi almak için gelmiştim. Ancak fikirlerim değişti. Şimdi saç ekiminden oldukça memnunum” dedi. Saç ekiminden önce olduğundan daha yaşlı gözüktüğünü belirten Zeki Yürük, “Şimdi kendime bir özgüven geldi.

Kendimi daha mutlu hissediyorum. Önceden takım elbise giymezdim. Şimdi takım elbise giymeye başladım. Bu beni çok mutlu ediyor” dedi.

Mağdur olabilirsiniz

Bir arkadaşının da kendi referansıyla Yasemin Hanım’a geldiğini belirten Zeki Yürük, “Ancak arkadaşım Özel Demiderm Polikliniği ile fiyatta anlaşamadıkları için çok daha ucuza yapan bir polikliniği tercih etmiş. Ancak saç ekimi hiç tutmamış. Bendeki değişimi görünce çok şaşırdı. Sonra kendisi de bu işlemler için iyi polikliniğin seçilmesinin önemini anlamış oldu. Ben de saç ekimi düşünen kişilere diyorum ki. Eğer probleminiz varsa mutlaka saç ekimi yaptırın ama çok iyi bir araştırma yapın” dedi.

Başarılı bir ekim için

Saç ekiminin cerrahi bir işlem olduğunu vurgulayan Özel Demiderm Polikliniği Saç Ekim Direktörü ve Yöneticisi Yasemin Gülgör, “Mutlaka ameliyathane ortamında, doktor gözetiminde, steril koşullarda, tecrübeli bir ekiple yapılmalıdır. Saç ekimi yaklaşık 8-10 saat kadar süren bir işlem olduğu için hastanın da bu süre boyunca rahat etmesi gereken ortam hazırlanmalıdır.

Günümüzde merdiven altı saç ekimi yapan yerler var. Bu tür müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden hastalar saç ekimi yaptırmadan önce sağlık kuruluşunun referanslarını, ekibini ve ameliyathanelerinin olup olmadığını iyi araştırmalıdır. Ayrıca tüm ekibin sağlıkçı olması ve ekipte doktor bulunmasının önemli olduğun unutulmamalıdır. Saç ekimi yapılan sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve ruhsatlandırılmış olmalıdır.”