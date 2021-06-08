Araştırma: Erkeklerin 'sağlık algısı' kadınları yendi

Sağlıklı olmanın önemi tartışılmaz ama peki ya sağlıklı hissetmek... Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre erkekler kadınlara oranla kendilerini çok daha sağlıklı hissediyor. Araştırma, insanların, sağlıklı hissetmek ile alakalı düşüncelerinin, çevresel faktörler, yaşam şekli ve biçiminin yanı sıra sosyo-ekonomik ve kültürel koşullar gibi birçok etmenden etkilendiğini ancak cinsiyetin de bu faktörler arasında yer aldığını gösteriyor.

Sağlık kavramı son yıllarda Wellness (İyi hissetme) kavramını da kapsamına alarak birlikte anılmaya başladı. İyi ve sağlıklı hissetme duygusu güçlendikçe, fiziksel sağlıkta olumlu yönde ivme kazanıyor.

"Sağlık Algısı" oldukça önemli

Sağlıklı hissetmek, sağlıklı olmak kadar önemli. Bu 'sübjektif sağlık' algısının beden ve ruh sağlığı üzerinde de büyük etkisi olduğu düşünülüyor. İnsanın yaşlanma sürecini etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörleri belirleyerek daha uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını çözmeye çalışan araştırmacılar, sağlıklı hissetmenin, sağlığımız üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da dolaylı olarak olumlu sonuçları tetiklediğini belirtiyor.

En sağlıklı hisseden grup, 18-44 yaş arası erkekler

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sağlık algısı istatistikleri belli oldu. Böylelikle tüm yaş grupları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara oranla kendini daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı.

Yaş kırımlarına göre incelendiğinde ise en sağlıklı hissedilen yaş grubu erkeklerde yüzde 88,3 kadınlarda ise yüzde 86,3 ile 18-44 yaş arası oldu.

İkinci sırada ise yüzde 67,3 ile erkekler, yüzde 64,5 ile de 45-64 yaş arasının olduğu kaydedildi.

En son sırada ise 65 yaş üstü yer alırken, erkeklerin yüzde 43,1’i kendini daha sağlıklı hissederken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak saptandı.

Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, hem kadın hem de erkek nüfusta, yaşlandıkça sağlıklı olma algısının azaldığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de, sağlıklı bir yaşam süresi 58.3 yıl iken bu kadınlarda 56.8 erkeklerde ise 59,9 yıl... Bu veriler erkeklerin sağlık algısı konusunda çok da yanılmadığını gösteriyor. Erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,1 yıl daha uzun.

Erkekler kadınlardan daha hızlı kilo veriyor

Erkekler ile kadınlar arasındaki metabolik farklar, erkeklerin daha sağlıklı hissetmesini sağlamakla kalmıyor aynı zamanda fazla kilolardan daha hızlı kurtulmalarına da neden oluyor.

3000’i aşkın kadın ve erkek katılımcı arasında yapılan bir çalışmada kan serumundaki 131 metabolizma bileşimini incelenmiştir. Özellikle de yağ, aminoasit ve ester bileşimleri kaydedilmiştir. İncelenen değerlerde 101’i kadın ve erkekte ciddi ölçüde farklılıklar göstermiştir. Burada ise temel etmenin, hormonlar, duygu değişimleri ve kadınların erken yaşta yapmaya başladıkları yanlış diyetler gösteriliyor.

Sağlık haberleri 300 binlere yaklaşıyor

Medya takip kurumu sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl içerisinde sağlık başlığı ile alakalı basına 290 bin 617 haber yansıdığı tespit edildi.

Kovid-19 ile birlikte bu anlamda haber çıkışları artarken, kanser, kalp krizi, şeker, tansiyon gibi hastalıkların medyada konuşulma oranının oldukça yüksek olduğu saptandı. Avrupa’daki en yaygın ölüm şekilleri arasında ilk 3’ü çeken hastalıklar ise kanser, kalp krizi ve felç olarak gözlendi.





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