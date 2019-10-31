Araştırma görevlilerine geçici kadro imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kendi üniversitesinin dışında lisansüstü eğitimini sürdüren araştırma görevlileri için yeni bir düzenleme yaptı.

Buna göre, araştırma görevlilerin kadroları, lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere geçici olarak tahsis edilecek.

Ayrıca kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş yapılabilecek.

Düzenlemede yüksek lisans ve doktora aşamasındaki bazı araştırma görevlilerinin üniversitelerince geri çağrıldıklarında eğitim ve tezleri konusunda yaşadıkları problemler dikkate alındı.