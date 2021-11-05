Türkiye Araştırma görevlisi terör propagandasından gözaltında!

Araştırma görevlisi terör propagandasından gözaltında!

Türkiye

Araştırma görevlisi terör propagandasından gözaltında!

Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi H.K., sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

05 Kasım 2021, Cuma 12:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde araştırma görevlisi H.K. sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla rektörlük tarafından açığa alındı. H.K. daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yer ile yeksan
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı