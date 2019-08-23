Araştırma: Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor

Oslo’daki Norveç Spor Bilimleri Okulu’nda yapılan, ABD ve Batı Avrupa’dan 40 yaş ve üzeri 36 bin 383 kişi üzerinde 5 yıl süren araştırmaya göre, günde 9,5 saat oturmak erken ölümlere sebep oluyor. Araştırmada, seviyesinden bağımsız olarak fiziksel aktivitelerin insan ömrünü uzattığı vurgulandı.

5 yıl süren araştırmada, 2 bin 149 katılımcı yaşamını yitirdi.

DHA