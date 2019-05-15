Araştırma projeleri ödüllendirildi

Türkiye dahil 15 ülkenin 90 proje ile finale kaldığı yarışmanın ödül törenine onur konuğu olarak Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran katıldı. İnovasyon ödülü Robert’e MEF Eğitim Kurumlarının Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’ın adı ile anılan yarışmada sergilenen projeler arasında Türkiye’den fizik alanında birincilik ödülünü İzmir Özel Çakabey Lisesi, kimya alanında İzmir Özel Oğuzhan Özkaya Koleji Fen Lisesi, biyoloji dalında Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmaya yurt dışından katılan projeler arasında yapılan değerlendirme sonucunda ise fizik alanında Gürcistan, kimya alanında Polonya, biyoloji alanında ise Kuzey Makedonya birincilik ödülünün sahibi oldu. İnovasyon ödülünü ise Amerikan Robert Lisesi kazandı.