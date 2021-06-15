Araştırmacı çocuk yetiştirmek

Bahsedilen bu becerilerin artıp azalması ise çocuğun araştırma girişiminde bulunduğu ortamın koşullarına bağlı olarak değişiyor ve bu ortam koşulları ilk olarak aile yaşantısı içinde şekillendiriliyor. Aile içi ortamları, çocuğun merak duygusunu geliştirebilecek yönde şekillendirebilmek adına ebeveynlerin uygulayabileceği bazı adımlar var, bunlardan birkaçı: Çocukların meraklarını yansıttıkları ilk dünyaları oyundur. Oyunları esnasında farklı şeyler denemelerini, keşfetmelerini destekleyin. Aradıkları cevaplar için ezbere bilgiyi onlara iletmek yerine bu konuda onların da ne düşündüklerini sorun, kendi görüşlerini açıklamalarını teşvik edin. Dokunmak onlar için keşfin en temel anahtarlarındandır. Ellerini kullanarak deneyler yapmasına, merak ettiği nesneleri kurcalamasına (bir tehlike durumu yoksa) izin verin. Çocukların merak duygusu üzerinden hata yapmaktan korkmamalarını ancak sorumluluğu da alabilmeleri adına yetişkinler olarak yaptığınız hataları onlar fark ettiklerinde hatanın üstünü örtmeye çalışmak yerine hatanızın sebebini açıklayıp hata yaptığınızı kabul edin. Yardıma ihtiyaç duydukları anda orada olacağınızı ifade etmekten çekinmeyin.