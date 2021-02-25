Araştırmacılar endişeli, hızla yayılıyor

Yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19’un B.1.526 adlı yeni türüne ilk olarak geçen yıl kasım ayında kentte toplanan örneklerde rastlandı. Araştırmacılar, virüsün yeni türünün, aşının etkinliğini azaltabilecek bir mutasyon olabileceğinden endişe duyuyor. Mutasyona uğrayan bu virüs türünün mart sonunda ABD genelindeki en yaygın virüs türü olması bekleniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre ise 66 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Son 24 saatte 3 bin 247 arttı

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 247 artarak, 505 bin 945’e çıktı. Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD’de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 74 bin 803 artışla 28 milyon 336 bin 782’ye yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 247 artarak, 505 bin 945’e ulaştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 28 milyon 978 bin 292, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 518 bin 577 olarak kaydedildi.

En fazla vaka ve ölüm California’da

Johns Hopkins’e göre, California 3 milyon 549 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 624 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 885 binden fazla vakayla Florida izliyor. ABD genelinde Kovid-19 bağlantılı 50 bin 972 can kaybı ile de California eyaleti önde giderken, onu 47 bin 156 ile New York ve 42 bin 831 ile Teksas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD’nin ardından 11 milyon 46 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 324 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor. ABD’de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 88 milyon 669 bini, aşı yaptıranların ise 66 milyon 464 bini geçtiğini duyurdu. CDC’nin güncellenen verilerine göre, ABD’de 45 milyon 237 binden fazla kişiye ilk doz, 20 milyon 607 bini aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

AA