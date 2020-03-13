Araştırmacılar yeni düz lens ile odaksız kamera geliştiriyor

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Utah Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin lideri Rajesh Menon, "Düz lenslerimiz, kameraların işlevlerini arttırırken, diğer görüntüleme sistemlerinin ağırlığını, karmaşıklığını ve maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. Bu optikler daha ince akıllı telefon kameraları, endoskopi gibi biyomedikal görüntüleme için geliştirilmiş daha küçük kameralar ve otomobiller için daha kompakt kameralar sağlayabilir." dedi.

Menon ve ekibi, yeni düz lenslerin birbirinden yaklaşık 6 metre uzaklıkta olan nesneler için odağı koruyabildiğini öne sürüyor. Düz mercekler, ışığın hareket şeklini kontrol eden önemli optik özellikler elde etmek için kalın cam veya plastik yerine düz bir yüzey üzerinde nanoyapılar kullanıyor.

Menon, "Bu yeni lens, LIDAR için kendi kendine giden arabalar da dahil olmak üzere birçok otonom sistem için kritik öneme sahip. Yüksek verimli aydınlatma oluşturma gibi birçok ilginç uygulamaya da sahip olabilir." dedi.

Araştırmacılar, kullandıkları tasarım yaklaşımının aşırı bant genişliği, daha kolay üretilebilirlik veya daha düşük maliyet gibi çok sayıda özelliğe sahip optik bileşenler oluşturmak için genişletilebileceğini söylüyor.

İster akıllı telefonlarda ister mikroskopi için kullanılsın geleneksel kameralar, bir nesnenin ayrıntılarının keskin olmasını sağlamak için odaklanmayı gerektirir. Kameradan farklı mesafelerde birden fazla nesne varsa , her nesnenin ayrı olarak odaklanması gerekir.

Menon "Yeni lens odaklanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve herhangi bir kameranın tüm nesneleri aynı anda odakta tutmasına izin veriyor. Geleneksel kameralar aynı zamanda farklı ışık renklerini aynı anda odakta tutmak için birden fazla lens kullanıyor. Tasarımımız çok genel olduğundan, tüm ışık renklerini odaklayan ve kameraları daha da basitleştiren tek bir düz lens oluşturmak için de kullanabiliriz." dedi.

Odak derinliği için en iyi lens tasarımını seçtikten sonra, araştırmacılar bir prototip lens yapmak için nanofabrikasyon tekniklerini kullandılar. Deneyler, yeni lensin beklendiği gibi performans gösterdiğini ve eşdeğer bir geleneksel lensinkinden birkaç kat daha büyük bir odak derinliği elde ettiğini doğruladı.

Araştırmacılar, yeni lensi kızılötesi ışık ve nispeten düşük sayısal diyafram açıklığı kullanarak gösterdiler. Lensi daha büyük sayısal açıklıklara uzatmayı ve görünür ışık spektrumu ile kullanmayı planlıyorlar. Objektiflerin ticarileştirilmeden önce seri olarak üretilebilmesini sağlamak için çalışmalara da ihtiyaç var.

Menon, "Bu araştırma, geleneksel kavramları terk etmenin daha önce imkansız olduğu düşünülen cihazları nasıl mümkün kılabileceğine iyi bir örnek.” dedi.



