Dyson'ın küresel toz araştırmasına bu sene ilk defa Türkiye'de dahil oldu. Dünya çapında 11 ülkeden 12.309 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışma, ülkemizde yaşayan insanların temizlik alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı detayları görmemizi sağlıyor. Türkiye'de her 5 kişiden 4'ü ayda en az bir kez derinlemesine temizlik yapıyor. Koronavirüs yüzünden temizlik yapma sıklığının arttığını söyleyenlerin oranı bu sene de oldukça yüksek. Zira katılımcıların %46'sı pandemi öncesine göre daha fazla temizlik yaptığını belirtiyor.

Rapor, Türkiye'de her 3 kişiden 2’sinin daha sık temizlik yaptığını ortaya koyuyor. Dünya genelindeki diğer katılımcılar %44’lük bir oranla yalnızca evleri tozlu olduğunda veya yerde görünür toz ve kir olduğunda temizlik yapmaya motive oluyorlar. Bu oranın 2020'de %33 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Ayrıca katılımcıların %56'lık bölümü temizliği rutin bir aktivite gibi görüyor. Yine Türkiye'de her 3 kişiden 2'sinin eve girer girmez kıyafetlerini değiştiriyor. Araştırmaya katılanların %28’i zeminlerdeki, %35’i ise havadaki tozlardan rahatsız oluyor. Öte yandan dünya genelinde 33.4 dakika olan ev süpürme ortalaması Türkiye'de neredeyse 8 dakika daha fazla.