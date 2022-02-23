Veeam Veri Koruma Trendleri Raporu 2022 raporuna göre, araştırma veri koruma yeteneklerinin işletmenin taleplerine ayak uyduramadığını ortaya çıkardı. Katılımcıların %89'u bir kesinti sonrasında ne kadar veri kaybetmeyi göze alabilecekleri ile verilerin ne sıklıkta yedeklendiği arasında bir açık olduğunu ifade etti.

Bu açık son 12 ayda %13 oranında artarak verilerin hacim ve önem açısından büyümeye devam ederken, veriyi tatmin edici bir düzeyde korumadaki zorlukların da çoğaldığını gösterdi. Bunun arkasındaki temel itici güç, işletmelerin karşılaştığı veri koruma zorluklarının çok büyük ve giderek daha çeşitli olması.

Kuruluşların %76'sının son 12 ay içinde en az bir fidye yazılımı olayı bildirmesiyle, siber saldırılar bu yıl da kesinti süresinin en büyük tek nedeni oldu. Bu olayların yalnızca sıklığı değil, aynı zamanda etkileri de endişe verici. Kuruluşlar saldırı başına kayıp verilerinin %36'sını kurtaramadı, bu da işletmelerin mevcut veri koruma stratejilerinin fidye yazılımı saldırılarını önleme, saldırı sonrası iyileşme ve bu saldırılardan veri kurtarma noktalarında yardımcı olmadığını kanıtladı.



