Türkiye Arazi kavgasında gelinini öldürdü!

Arazi kavgasında gelinini öldürdü!

Türkiye

Arazi kavgasında gelinini öldürdü!

Van Erciş'te arazi nedeniyle çıkan kavgada H.T. gelini N.T.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan olayın ardından kaçan H.T. yakalanıp tutuklandı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
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Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi’nde meydana geldi. Evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. silahını çekip ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.T.’nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.T., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde yakalandı. H.T.’nin suç aleti silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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