Türkiye Arazi kavgasında kan aktı! Amcasını bacaklarından vurdu

Arazi kavgasında kan aktı! Amcasını bacaklarından vurdu

Türkiye

Arazi kavgasında kan aktı! Amcasını bacaklarından vurdu

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Uğur Kartal (19) arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada amcası Sabri Kartal'ı tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralanan amca hastaneye kaldırılırken, yeğeni gözaltına alındı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 21:02 Son Güncelleme:
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Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Kartal ile kardeşi Sabri Kartal arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Mehmet Emin Kartal'ın oğlu Uğur Kartal (19) elindeki ruhsatsız tabancayla amcası Sabri Kartal'a 3 el ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Sabri Kartal, araçla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Kartal ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sabri Kartal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman)(DHA)

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