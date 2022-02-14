Türkiye Arazi kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Arazi kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Arazi kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 19:51 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle mermilerin isabet ettiği Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA (İHA)

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