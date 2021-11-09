Arazi kavgasında kan döküldü! 2 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi'nde meydana gelen olayda akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.





2 KARDEŞ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Kavgada kullanılan tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abit Kaya'nın (35) öldüğü belirlendi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya (26) da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ahmet Karakaya (26), Vedat Karakaya (29), Cuma Karakaya (35), Abdullah Karakaya (43), Salih Barlak (56), Eyyüp Karakaya (63), Mehmet Kaya (33), Kemal Barlak (55) ve Cuma Kaya (44) ise tedaviye alındı.

Bu arada kavga sonrası mahallede ve hastane önünde, jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Jandarma, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)