Türkiye Arazi kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Arazi kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Türkiye

Arazi kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba olan aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Yusuf Taflan (64) ağır yaralandı, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma Özenç (59) ise hayatını kaybetti.

26 Eylül 2021, Pazar 20:20 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Yusuf Taflan ile akrabaları A.T., kardeşi R.T. ve oğlu B.T., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Çıkan çatışmada Yusuf Taflan ve nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Fatma Özenç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma Özenç , tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ameliyata alınan ağır yaralı Yusuf Taflan'ın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerince şüpheli B.T., A.T. ve R.T. de yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU/SAMSUN (DHA)

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