Arazideki kavga cinayetle bitti

Nevşehir merkeze bağlı Göre kasabasında gece saatlerinde boş bir arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, kavgada bıçaklanarak öldürülen Emrullah T.'ye ait olduğu belirlendi

08 Ekim 2018, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 10:34
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Nevşehir merkeze bağlı Göre kasabasında Emrullah T. ile Ahmet S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet S., yanındaki bıçakla Emrullah T.'yi bıçaklayarak öldürdü. 

25 yaşındaki Emrullah T.'den haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, Emrullah T.'nin cansız bedeni boş bir arazide bulundu. 

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonrasında, katil zanlısı Ahmet S. yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı. 

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