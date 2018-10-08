Arazideki kavga cinayetle bitti
Nevşehir merkeze bağlı Göre kasabasında gece saatlerinde boş bir arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, kavgada bıçaklanarak öldürülen Emrullah T.'ye ait olduğu belirlendi
Nevşehir merkeze bağlı Göre kasabasında Emrullah T. ile Ahmet S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet S., yanındaki bıçakla Emrullah T.'yi bıçaklayarak öldürdü.
25 yaşındaki Emrullah T.'den haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, Emrullah T.'nin cansız bedeni boş bir arazide bulundu.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonrasında, katil zanlısı Ahmet S. yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.