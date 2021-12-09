Türkiye Araziye gizlemişler! Hakkari'de 295 kilo uyuşturucu bulundu

Araziye gizlemişler! Hakkari'de 295 kilo uyuşturucu bulundu

Türkiye

Araziye gizlemişler! Hakkari'de 295 kilo uyuşturucu bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

09 Aralık 2021, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ve 25 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)

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